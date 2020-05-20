Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede 7 şiddetinde…

SON DAKİKA: Ünlü uzmanından korkutan açıklama! O bölgede 7 şiddetinde…

ve aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ve kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika depremleri meydan geliyor. Son olarak ’de bölgesinde devamlı olarak irili ufaklı meydana gelen deprem olaylarının ardından konuya ilişkin araştırma ve çalışmalar yürüten deprem uzmanlarından bilgilendirmeler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi () Merkezi Müdürü Prof. Dr. tarafından son depremler ile ilgili korkutan bir açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.5.2020 20:22 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede 7 şiddetinde…

Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde değişik şiddetlerde son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sınırlarımız dahilinde ya da sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde meydana gelen depremler nedeniyle ülkemizde de merkez üssüne yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde şiddetli sarsıntılar vatandaşlarımızca hissediliyor. Son olarak Akdeniz'de Girit Adası bölgesinde peş peşe meydana gelen irili ufaklı depremlerin ardından pek çok uzman isimden açıklamalar yapılıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den o bölgemize ilişkin korkutan bir detay dile getirildi. İşte son dakika deprem haberinin tüm ayrıntıları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: PROF. SÖZBİLİR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aktif Kuzey Anadolu fay hattının batıda yer alan ucunun tetiklenmesi durumunda meydana gelebilecek korkutucu gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede 7 şiddetinde…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA