Yalancı katil balinalar 25 yıl sonra Ege’de

Kuzey Ege'de Gökçeada'nın 6 mil açığında balıkçı Uğur Özdemir, 8 balinanın görüntülerini İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderdi. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayhan Dede, Doç. Dr. Arda M. Tonay, Doç. Dr. Onur Gönülal ve Dr. Ayaka Amaha Öztürk, yalancı katil balinaların 25 yıl sonra ilk defa Türkiye kıyılarında görüldüğünü bilimsel makaleyle dünyaya duyurdu. TÜDAV Başkan Yardımcısı Tonay, "Yalancı katil balinaların 30 yıldır Akdeniz'de kaydı 20'den az. Akdeniz'in biyoçeşitliliği açısından heyecan verici. Nesli tehlike altında ve zararsız türler. Türkiye denizlerinde 13 balina ve yunus türü gözlenebilir" dedi.