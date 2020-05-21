Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 21 Mayıs

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de Girit Adası Açıkları'nda 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan bu sarsıntı çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, can ve mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Haberimizin içerisinden 21 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilir, son dakika haberinin ayrıntılarını bulabilirsiniz...

AFAD VE KANDİLLİ SON DAKİKA GEÇTİ! AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Akdeniz depremi ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilir, güncel ve son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz...