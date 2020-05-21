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'de korkutan ! AFAD olarak geçti! Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi 21 Mayıs

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından az önce gelen bilgisine göre, 'de 4.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Girit Adası açıklarında gerçekleşen sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, depremin saat 06.40 gibi gerçekleştiği biliniyor. Çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen sarsıntı da can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor. Haberimizin içerisinden 21 Mayıs listesine ulaşabilir, son dakika haberinin ayrıntılarını bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.5.2020 06:59 ABONE OL
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 21 Mayıs

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de Girit Adası Açıkları'nda 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan bu sarsıntı çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, can ve mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Haberimizin içerisinden 21 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilir, son dakika haberinin ayrıntılarını bulabilirsiniz...

AFAD VE KANDİLLİ SON DAKİKA GEÇTİ! AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Akdeniz depremi ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilir, güncel ve son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz...

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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD son dakika olarak geçti! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 21 Mayıs
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