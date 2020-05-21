Apple müşteri hizmetleri! Apple iPhone müşteri hizmetleri telefon numarası kaç?

Apple kullanıcılarının belki de en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Akıllı telefonlarında veya tabletlerinde sorun yaşayan kişiler müşteri hizmetlerinden teknik destek alarak sorunlarına çözüm bulabilirler. Apple müşteri hizmetleri ile yapacağınız görüşmelerin tamamı kendi tarifeniz tarafından karşılanır. Öte yandan Apple müşteri hizmetleri telefon numarası bilgileri de bu kapsamda en çok çok araştırılan konulardan bir tanesidir. iPhone müşteri hizmetleri numarası bilgilerine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Apple iPhone müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşmak için arayacağınız numarayı aşağıdan hemen öğrenebilirsiniz.

Apple Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Apple müşteri hizmetleri telefon numarasını tuşlayarak her türlü sorunuza cevap alabilir, problemlerinizi çözmek için yardım dileyebilirsiniz. Aşağıdaki numarayı tuşlayarak isterseniz Apple tarafından teknik destek alabilirsiniz. iPhone müşteri hizmetleri telefon numarasını tuşlayarak yapacağınız görüşmeler kendi tarifeniz tarafından ücretlendirilecektir.

iPhone Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaç?

Apple şirketi tarafından teknik destek almak için 00800 448 829 878 numarasını tuşlayabilirsiniz. Sipariş, destek, iade ve ürün değişimi için ise 0 (216) 282 15 11 telefon numarasını çevirebilirsiniz. Ayrıca ilgili şirketin resmi internet sitesi üzerinden arama planlayarak teknik destek almak için sizi aramalarını da sağlayabilirsiniz.

Apple Destek Randevu Nasıl Alınır?

Tarifenizde bakiyeniz yok ve teknik destek almak için arama yapamıyorsanız üzülmeyin. Apple, kullanıcılarına sunduğu hizmet ile randevu planlama imkanı tanıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak müşteri hizmetlerinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz. Apple randevu almak için;

https://support.apple.com/tr-tr/contact adresine tıklayınız.

Karşınıza gelen pencerede sorununuzu anlatan kategorileri işaretleyiniz.

Bu işlemden sonra ad, soyad, telefon numarası ve IMEİ numarası bilgilerinizi hatasız bir şekilde doldurunuz.

Sizden istenilen bilgileri girdikten 1-2 dakika sonra yurt dışından size ulaşılacak.

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