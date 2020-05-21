Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi milyonların alışveriş telaşı da başladı. Binlerce vatandaş bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına "Bakallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına gün içerisinde yoğun olarak yanıt aramaya devam ederken bazı günlerdeki çalışma saatlerinin de farklı uygulanacağı açıklanmıştı. Buna göre; henüz Ramazan Bayramı sokağa çıkma genelgesi yayımlanmasa da market açılış ve kapanış saati ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve tüm marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve mesai saatleri…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bayramda 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar evlerine alacakları temel ihtiyaçları için alışveriş telaşında. Buna göre; Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık? Kaçta açılıyor/kapanıyor?

İşte tüm detaylar…