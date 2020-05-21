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Ramazan ayı 28.gün : ? En lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifi

Mübarek Ramazan ayı 28.gününde lezzetli ve doyurucu hazırlamak isteyenler sorusuna yanıt arıyor. İftar saatine kısa süre kala müminler oruç açmayı beklerken sağlıklı ve doyurucu iftar menüsü tariflerine bakıyor. Uzmanlar gün boyu oruç tutan bedenimizin sıvı tüketimine ihtiyaç duyduğunun önemle altını çiziyor. Sofralarda hem sağlıklı hem lezzetli hem de besleyici gıdaların yer almasına dikkat çeken uzmanlar özellikle su, sıcak çorba ve besleyici gıdaların sofrada bulunması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Mübarek Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu yaşarken bu ayda en önemli konulardan bir tanesi sahur ve iftar menüsü tarifleri araştırılan konuların başında geliyor. Buna göre; bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte tarifi

Giriş Tarihi: 21.5.2020 15:33 Son Güncelleme: 21.5.2020 15:34 ABONE OL
Ramazan ayı 28.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? En lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifi

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Ramazan ayında sofralarına taşımak isteyenler , iftara ne pişirsem gibi sorulara yanıt arıyor. Hem sağlıklı hem doyurucu hazırlamak isteyen müminler iftar menüsü tariflerine göz gezdiriyor. Uzmanlar iftar sofrasında muhakkak sıvı tüketiminin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzun süre oruç tutan bedenimiz gün boyu susuz kaldığı için iftar menüsünde çorba ve sebze yemeklerini bulundurmamız gerekiyor. Mübarek oruç ibadetinin yirmi yedinci gününde en güzel iftar menüsü oluşturmak için vatandaşlar "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en kolay, lezzetli be doyurucu

RAMAZAN AYI 28.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 28.gün iftar menüsünde mercimek çorbası, ıspanaklı lazanya, çikolatalı puding yer alıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı iftar menüsünü sağlıklı ve doyurucu yemeklerle değerlendirebilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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Ramazan ayı 28.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? En lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifi
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