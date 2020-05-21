Ramazan ayı 28.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? En lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifi

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Ramazan ayında sofralarına taşımak isteyenler bugün ne pişirsem, iftara ne pişirsem gibi sorulara yanıt arıyor. Hem sağlıklı hem doyurucu iftar menüsü hazırlamak isteyen müminler iftar menüsü tariflerine göz gezdiriyor. Uzmanlar iftar sofrasında muhakkak sıvı tüketiminin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzun süre oruç tutan bedenimiz gün boyu susuz kaldığı için iftar menüsünde çorba ve sebze yemeklerini bulundurmamız gerekiyor. Mübarek oruç ibadetinin yirmi yedinci gününde en güzel iftar menüsü oluşturmak için vatandaşlar "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en kolay, lezzetli be doyurucu Ramazan ayı 28.gün iftar menüsü

RAMAZAN AYI 28.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 28.gün iftar menüsünde mercimek çorbası, ıspanaklı lazanya, çikolatalı puding yer alıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı iftar menüsünü sağlıklı ve doyurucu yemeklerle değerlendirebilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?