Son dakika haberler: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı düşüyor! 21 Mayıs Türkiye corona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısının arından ülkemizdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; vaka sayısında yaşanan gözle görülür düşüşle beraber artık salgınla daha özgür şekilde mücadele edeceğimizi duyururken öte yandan açıklanan 20 Mayıs günlük korona tablosuna göre; 20 bin 838 kişiye yapılan testten yalnızca 972 vatandaşımızın pozitif çıkması ile uzun süreden sonra pozitif hastaların sayıları ilk kez binin altına düşmüş oldu. Yine tabloda yer alan veriler baz alındığında; 23 vatandaşımız salgın nedeniyle hayatını kaybederken öte yandan bin 92 kişi iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildi. Bu durumla beraber pandemisiz günleri iple çeken vatandaşlar internet aracılığı ile "21 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye corona tablosu ile Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Koca, geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası Twitter hesabından '20 Mayıs 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kamuoyuna duyurdu. Tabloya göre Çarşamba günü 24 saat içerisinde yapılan 20 bin 838 testten 972'si pozitif çıktı, 23 hasta hayatını kaybetti, bin 92 kişi iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, toplam vaka sayısı 152 bin 587, toplam vefat sayısı 4 bin 222, toplam yoğun bakım hasta sayısı 877, toplam entübe hasta sayısı 445, toplam iyileşen hasta sayısı ise 113 bin 987 olarak yer aldı.

21 MAYIS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Mayıs Türkiye corona virüsü tablosunun henüz açıklanmamasına karşın bir önceki günün verilerine göre; ülkemizdeki vaka sayısı binin altına düştü. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısında da yine düşüş gözlemlendi. Bu durum tüm Türkiye'ye umut olurken vatandaşlar günlük verileri takip etmeye devam ediyor.

İşte detaylar…