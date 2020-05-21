Valör ne demek, ne anlama gelir? BDDK'nın altın açıklamasının ardından valör nedir, ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın altın alımları ile ilgili açıklamasının ardından valör nedir, ne demektir sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. BDDK'nın açıklamasında "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." ifadeleri yer aldı. Buna göre; valör ne demek, ne anlama gelir?

VALÖR NEDİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NE DEMEK?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.

BDDK AÇIKLAMA YAPTI

Son dakika açıklamasında, 100 gram ve üzeri altın alımında 1 gün valör uygulanacağı açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açılamada, BDDK'nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.