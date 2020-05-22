Bugün ve yarın marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros, File market çalışma saatleri! Arefe Günü ve Bayramda ve marketler açık mı olacak??

Bugün ve yarın marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Şeklindeki sorular günün gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasından önce vatandaşlar 4 günlük kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla söz konusu işyerlerine alışverişe koşuyor. Ancak yoğunluk olmaması adına bugün kurumların kapanış saatini 23.00'a kadar uzatabilmesine İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile izin veriliyor. Buna göre; bakkal, manav, market, kuruyemişçi ve kasap gibi işyerleri bugün saat 23.00'a kadar hizmet verebilecek. Peki, Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kapanacak? Konuya dair açıklama ise geçtiğimiz gün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi milyonların alışveriş telaşı da başladı. Binlerce vatandaş bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına "Bakallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" sorularına gün içerisinde yoğun olarak yanıt aramaya devam ederken bazı günlerdeki çalışma saatlerinin de farklı uygulanacağı açıklanmıştı.

İşte detaylar…