Engelli bireylerin ailelerine uzaktan eğitim desteği

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde evde kalan engelli bireyler ve ailelerine, TRT iş birliğiyle uzaktan eğitim desteği verecek. Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19'la mücadelede engelli bireylerin ailelerine yönelik bilgilendirici eğitim hizmetlerinin devreye alınması için çalışma başlattı. Salgın sebebiyle evden çıkamayan ve yüz yüze özel eğitimden uzak kalan engelli bireyler ve ailelerine destek sağlamak amacıyla başlatılan çalışmayla, TRT iş birliğiyle uzaktan bilgilendirici eğitimler düzenlenecek. Bu kapsamda ileriki günlerde, mevcut uzaktan eğitim programlarına Bakanlıkça hazırlanan içerikler de dahil edilecek. Engelli bireylerin kişisel temizlik, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına yönelik alışkanlık kazanmasını sağlamak amacıyla tanınmış isimlerin de katılımıyla bilgilendirme videoları yayınlanacak.Bakanlık, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "Engelli ve Yaşlılarda Kovid-19" konulu internet semineri (webinar) de düzenlendi. Seminerde, Türkiye'nin engelli ve yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği Kovid-19 tedbirleri, tüm yönleriyle ele alındı. AA