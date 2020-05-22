Gündemi yakından takip edin

20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mayıs ayı örnek sorularını yayımladı. Peki sınava son bir ay kala eğitimciler bu soruları nasıl yorumladı? Öğrenciler için hangi uyarılarda bulundu? Sınava hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Her ders için soru değerlendirmeleri yapan Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları sınavda gündemle ilgili soruların da gelebileceğini belirterek öğrencilere şu önerilerde bulundu:Öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir. Öğrenciler, Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir.Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru "EBA TV" ile ilgili idi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz.LGS'de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Okudukları kitap ve makalelerde bir kelimeyi farklı bağlamlarda görmeleri öğrencilerimizin bir kelimenin anlamını kalıcı bir şekilde öğrenmelerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar.Soruların taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda daha fazla önem taşımaktadır.LGS'de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden; kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden - sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular yer alacağı düşünülmektedir. Ünitelerin kazanımları, kavram bilgisi, harita okuma becerisi ve neden sonuç önemini ortaya koymaktadır.Öğrencilerimiz bu derste 1'inci dönem müfredatı olan 1 ve 2'nci ünitenin tamamından, 3'üncü üniteden de 2 konu başlığı olmak üzere, toplam 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Sınavın özellikle bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörmekteyiz. Dolayısıyla sınava az bir zaman kala öğrencilerimizin özellikle bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmalarını, özellikle güncel olayları takip etmelerini ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz.MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi. MEB'in Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.