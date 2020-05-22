Özgür Ozan kimdir? Arka Sokaklar’ın Hüsnü Başkomiseri Özgür Ozan kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli dizilerinde olan Arka Sokaklar'da uzun yıllar Başkomiser Hüsnü Çoban karakeriyle yer alan ünlü oyuncu Özgür Ozan ile ilgili detaylar vatandaşlarımızca merak edilerek arama motorlarında Özgür Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Özgür Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizde detaylı bilgileri bulabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

ÖZGÜR OZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özgür Ozan (d. 5 Ocak 1966, Bolu), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.[kaynak belirtilmeli] İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

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