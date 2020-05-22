Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Bayram tatili hangi gün? 2020 Arefe Günü ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Üç ayların sonuncu olan ve oruç ibadetinin yerine getirildiği bu ayın bitmesi ile birlikte bayram sevinci yaşayacak vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde 81 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden dolayı bayram sevinci evlerde yaşanacak. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tatili hangi günler, ayın kaçında? Arefe Günü ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2020 - AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre; Ramazan Bayramı tarihleri, Arefe Günü tarihi gibi merak edilen soruların yanıtları da verilmiş oldu. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Arefe Günü ne zaman?

İşte konuya dair detaylar...