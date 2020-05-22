Sahte savcı olduğu, dolandırıldığı imam tarafından şikayet edilince ortaya çıktı

Murat E. Sakarya'da imam olarak görev yapıyordu. Bir arkadaşı genç imama gelerek 'Savcı tanıdığın var mı? Adliyede bir işim var.' diyerek yardım istedi. Bir süre önce Hakan B. ile tanışan genç imam Hakan'ın kendisini savcı olarak tanıttığını hatırladı. Hakan B.'yi arayarak durumu anlatan Murat E. Çağlayan adliyesi önünde buluşmak üzere anlaştı.

GÖZ BOYAMAK İÇİN ADLİYEYE ÇAĞIRDILAR

20 Ağustos günü Çağlayan adliyesi önünde bulunan bir kafede Hakan B.'yi bekleyen imam ve arkadaşı sözde savcının bir de sözde hâkim arkadaşının işini halletmesi üzerine 50 bin lira para verdi. Hakan B. parayı alarak hâkim arkadaşına götüreceğini söyleyip imam ve arkadaşının yanından kalktı.

SİLAHLA TEHDİT EDİP PARA İSTEDİLER

Hâkim arkadaşının duruşmada olduğunu söyleyen Hakan B. ise adliyeye gidiyorum bahanesiyle toplu taşıma aracına binerek Taksim'e gitti. İkiliyi arayan Hakan B. baroya gittiğini söyledi, savcı ile görüştüğünü iddia ederek ikiliyi Taksim'e davet etti. Akşamın ilerleyen saatlerinde iddiaya göre Hakan B., iki arkadaşı tenha bir sokağa götürerek silahla tehdit etti.

Sahte hakim, savcı ve polise suçüstü

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye tekrar dönen imam ve arkadaşı ile savcılığa başvurunca Hakan B.'nin sahte savcı olduğunu anladı. İkilinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen Hakan B. gözaltına alındı. 50 bin lirayı savcı olarak almadığını iddia eden Hakan B. genç imamdan 62 bin lira alacağı olduğunu, 50 bin lirayı da bu nedenle aldığını ifade etti. Genç adam ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte savcı Kars'ta mahalle muhtarını dolandırdı

25 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının adliye önünde iki kişiden adliye işlerini halledeceği vaadiyle 50 bin lira alarak suçu işlediği belirlendi. 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan dolandırıcı ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.