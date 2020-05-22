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: En son nerede oldu? 22 Mayıs ve Kandilli listesi

tarafından son dakika olarak duyurulan bilgiye göre, Tunceli’de 4.3 şiddetinde bir meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pülümür olarak açıklarken 11.86 km derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Gerçekleşen deprem, yakın çevrelerde hissedilmesi anlık paniğe sebep oldu. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken can veya mal kaybı bilgisi bulunmuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan listesi güncel olarak paylaşılıyor. Buna göre; , kaç şiddetinde? İşte 22 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:56 ABONE OL
Son depremler: En son deprem nerede oldu? 22 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkemizde peş peşe yaşanan depremler ve Kandilli listesinde duyuruluyor. En ufak sarsıntı şiddetinde vatandaşlar '' en son nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre Tunceli'de saat 06.21'de 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe sebep olsa da can ve mal kaybı yaşanmadı. Haberimizde, 22 Mayıs son depremler listesine ulaşabilirsiniz. İşte 22 Mayıs 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ! 22 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

Her gün sabah saatlerinde güncel olarak son depremler listesi ve en son nerede deprem olduğu araştırılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden güncel son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede deprem olduğunu detayları ile öğrenebilirsiniz.

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Son depremler: En son deprem nerede oldu? 22 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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