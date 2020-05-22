Son depremler: En son deprem nerede oldu? 22 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkemizde peş peşe yaşanan depremler AFAD ve Kandilli son depremler listesinde duyuruluyor. En ufak sarsıntı şiddetinde vatandaşlar '' en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Tunceli'de saat 06.21'de 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe sebep olsa da can ve mal kaybı yaşanmadı. Haberimizde, 22 Mayıs son depremler listesine ulaşabilirsiniz. İşte 22 Mayıs 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ! 22 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

Her gün sabah saatlerinde güncel olarak son depremler listesi ve en son nerede deprem olduğu araştırılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden güncel son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede deprem olduğunu detayları ile öğrenebilirsiniz.

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