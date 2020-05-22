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sonuçları açıklandı mı? Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!

MPİ ( İdaresi) tarafından şans oyunu severlere sunulan ve belirli sayıda üretilmiş biletle her gün oynanabilme özelliği bulunan oyunu çekilişinin 2020 Cuma günü (bugün) 32.si çekildi. Günlük düzende sınırlı sayılarda oluşturulan online biletlerle çekilişine dahil olunabilen oyunun 22 Mayıs çekilişi için bilet alan şans oyunu severler, biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek isteyerek bugünün şanslı numaralarını MPİ Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla birlikte araştırmayı sürdürüyorlar. Süper Piyango 22 Mayıs çekilişi sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte “22 Mayıs Süper Piyango sonuçları”…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 20:52 ABONE OL
Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 22 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konulanve sınırlı sayıda biletle günlük olarak oynanabilen Süper Piyango oyunu 32. çekilişi 22 Mayıs 2020 Cuma (bugün) yapıldı. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MPİ "Süper Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Süper Piyango 22 Mayıs çekilişi ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (22 MAYIS 2020 CUMA)

İşte "22 Mayıs Süper Piyango sonuçları" hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste…

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Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 22 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!
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