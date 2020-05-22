Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 22 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konulanve sınırlı sayıda biletle günlük olarak oynanabilen Süper Piyango oyunu 32. çekilişi 22 Mayıs 2020 Cuma (bugün) yapıldı. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde MPİ "Süper Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Süper Piyango 22 Mayıs çekilişi ve MPİ ile sıralı tam liste ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (22 MAYIS 2020 CUMA)

İşte "22 Mayıs Süper Piyango sonuçları" hızlı bilet sorgulama ve MPİ ile sıralı tam liste…