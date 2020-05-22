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Turizm sezonu ne zaman başlıyor? Oteller ve tatil sezonu ne zaman başlayacak?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ederken, durum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bilindiği üzere virüsle mücadele pek çok işletme kapatılmış ve pek çok önlemde beraberinde gelmişti. Hal böyle olunca, turizm sezonu ne zaman başlıyor, Oteller ve tatil sezonu ne zaman başlayacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisindeki normalleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 11:17 ABONE OL
Turizm sezonu ne zaman başlıyor? Oteller ve tatil sezonu ne zaman başlayacak?

Corona virüs salgını nedeniyle otellerden avm'lere pek çok işletme geçici süreliğine kapatılırken, birinci dönemin sona ermesi ile birlikte normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bu noktada yaz için tatili planı yapan tatilciler, 'Turizm sezonu ne zaman başlıyor? Oteller ve tatil sezonu ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına yer verdik…

TURİZM SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR? OTELLER VE TATİL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Dört ayrı komisyon yaptık, 132 maddelik bir kriter belirledik konaklama ve restoranlar için. Şu an itibari ile de tga.gov.tr'de yayınlandı kriterler orada madde madde var.

Personelinize pandemi eğitimi vermeniz gerekiyor. Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe. Denetim firmaları her ay düzenli denetliyor olacaklar, sertifika belgesinde bir karekod olacak o karekodu okuttuğunuz zaman o işletmenin denetim geçmişini görebileceksiniz.

Bu sertifikayı alan turizm tesisi uluslararası kuruluşlar tarafından olmazsa olmaz diye nitelendirilen önlemlerin tamamı burada uygulanıyor ve denetliyor anlamına gelecek bu sertifikalar.

Bu sertifikasyon yeterli değil, biz Salı günü bunun genelgesini yayınlıyoruz, yarından itibaren Dışişleri Bakanımızla bir niyet mektubu hazırladık, bu niyet mektubunda bir davet içeriyor. O ülkenin vatandaşına yurtdışına çıkış izni verecek olan ilgili kurumlara gönderiyoruz bu mektubu.

Türkiye'nin sağlık altyapımızın detaylarını yazdık, hastane kapasitelerimizi yazdık, ambulans sayılarımız, ventilatör sayılarımız bu mektubu bütün ülkelere pazartesi sabah gönderiyoruz.

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Turizm sezonu ne zaman başlıyor? Oteller ve tatil sezonu ne zaman başlayacak?
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