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ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı

'nın Marmaris ilçesinde, ABD'li Sheldon Gary Adelson'a ait 'Queen Miri' isimli mega yat, 1 milyon 310 bin TL'lik yakıt ikmali yaptıktan sonra ayrıldı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:40 Son Güncelleme: 23.5.2020 22:41 ABONE OL
ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı

ABD'li Sheldon Gary Adelson'a ait 150 milyon euro değerindeki 'Queen Miri' isimli mega yat, sabah saatlerinde Marmaris ilçesinde bulunan limana demir attı. İş adamının bulunmadığı yattaki 36 mürettebat, hummalı bir temizlik çalışması yaptı.

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ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı
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