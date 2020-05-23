ABD'li iş adamının mega yatı, 1 milyon 310 bin TL'lik 'yakıt ikmali' yaptı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ABD'li iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait 'Queen Miri' isimli mega yat, 1 milyon 310 bin TL'lik yakıt ikmali yaptıktan sonra ayrıldı.
Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:40Son Güncelleme: 23.5.2020 22:41ABONE OL
ABD'li iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait 150 milyon euro değerindeki 'Queen Miri' isimli mega yat, sabah saatlerinde Marmaris ilçesinde bulunan limana demir attı. İş adamının bulunmadığı yattaki 36 mürettebat, hummalı bir temizlik çalışması yaptı.