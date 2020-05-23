Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Datça Bodrum ve Marmaris'te hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Marmaris, Bodrum, Datça ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.