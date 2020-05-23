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Akdeniz'de korkutan ! Deprem Datça Bodrum ve Marmaris'te hissedildi - ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve ’nden gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de meydana geldi. Bölgede bulunan Marmaris, Datça, Bodrum ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 01:58 Son Güncelleme: 24.5.2020 02:01 ABONE OL
Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Datça Bodrum ve Marmaris'te hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Marmaris, Bodrum, Datça ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

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Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Datça Bodrum ve Marmaris'te hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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