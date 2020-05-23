Babasının yanına defnedildi

Manisa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş. (30) olduğu belirlendi. Olay, önceki gün akşam Salihli ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Murat Y., yanında arkadaşları Ceren Kultaş ve Çağrı T. ile birlikte istasyona geldi. 3 arkadaş, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi. Bu sırada istasyona gelen motosikletli ve maskeli bir kişi, pompalı tüfekle Ceren Kultaş'a 2 el ateş etti. Saldırının ardından Murat Y. ve Çağrı T. de otomobille kaçarken genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, Murat Y. ve Çağrı T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki genç, "Maskeli bir kişi motosikletle geldi. Ceren'e ateş etti. Biz de panikle kaçtık" dedi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerden Ceren'i öldüren katil zanlısının hırsızlıktan sabıkalı Şükrü Ş. olduğu belirlendi. Ceren Kultaş'ın, zanlı Şürkü Ş. ile herhangi bir bağlantısının tespit edilemediği öğrenilirken polisin, şüpheli Şükrü Ş.'nin Ceren'i bir süre önce ayrıldığı sevgilisine benzeterek kıskançlık nedeniyle vurduğu ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.Erken doğumla dünyaya gelen ve zor şartlarda büyüyen lise ikinci sınıf öğrencisi Ceren'in çocukları çok sevdiği ve bu yüzden anaokulu öğretmeni olmayı istediği öğrenildi. Talihsiz kız, Köprübaşı ilçesinde 6 yıl önce vefat eden babası Cengiz Kultaş'ın yanında toprağa verildi. Eşini kanserden kaybeden ve tek çocuğuna bakabilmek için bir öğrenci yurdunun kantininde çalışan anne Durkadın Kultaş, cenazede güçlükle ayakta durabildi.