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Bodrumda okeye dönerken yakalandılar

'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirleri nedeniyle kıraathanelerin kapalı olmasına rağmen, işletmenin bodrum katında okey oynayan 10 şahıs polise yakalandı. Şahıslara kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 31 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 17:30 Son Güncelleme: 23.5.2020 17:40 ABONE OL
Bodrumda okeye dönerken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre olay bugün Zafer Mahallesi Birgi Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

İddiaya göre geçici süreyle kapatılması kararına rağmen bir kıraathanede çok sayıda kişi olduğu ve oyun oynandığı ihbarı Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler kıraathanenin bulunduğu binanın bodrum katından okey taşı sesi geldiğini duydu.

Kıraathanenin kapalı olduğunu gören ekipler sesin geldiği bodrum katın kapısını çaldı. Kapının açılmasının ardından içeri giren polis ekipleri 10 kişilik bir grubun okey taşları ve iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığını gördü.



TOPLAM 31 BİN 500 LİRA CEZA YEDİLER

Kıraathanelerin kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmasına rağmen, bodrum katını kıraathaneye çevirerek içeride oyun oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Şahıslara, kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 31 bin 500 lira idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

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Bodrumda okeye dönerken yakalandılar
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