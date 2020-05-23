Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. (30) ile tartıştı. Tartışmanın ardından galeriden ayrılan C.C., aynı gün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte yeniden galeriyle geldi. Burada darbedilen Oğrak, ardından av tüfeğiyle 3 el vurularak öldürüldü.



Emrullah Oğrak

CİNAYETİ ARKADAŞI ÜSTLENDİ

Saldırganlar 07 AHH 083 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. Cinayeti üstlendiği iddia edilen C.C., asıl cinayeti işlediği öne sürülen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30), Y.Ö. (34) ve M.K.'yı (25) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.