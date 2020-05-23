Kuaförler ve berberler bugün açık mı, kapalı mı? Arefe ve Bayram’da berberler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında önlem ve tedbirleri artıran ülkemiz olumlu sonuçlar almaya başlayınca normalleşmenin ilk adımı kuaför ve berberlerin açılmasıyla başladı. Şimdi ise bayram ve arefe günü kuaföre berbere gitmek isteyen vatandaşlar '' Kuaförler ve berberler bugün açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tüm illerde geçerli olacak açık ve kapalı kurumlar hakkında genelge yayınladı. Buna göre; bugün kuaförler ve berberler açık mı? Arefe ve Bayram'da berberler çalışıyor mu?

KUAFÖRLER VE BERBERLER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 23 24 25 26 Mayıs'ta açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Bayramdan önce yaşanacak olan yoğunluğun önlenmesi adına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; kuaförler ve berberler bugün açık mı kapalı mı?