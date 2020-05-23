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ve berberler bugün açık mı, kapalı mı? Arefe ve ’da berberler çalışıyor mu?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan kısıtlamada ‘’ ve berberler bugün açık mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte normalleşmenin ilk adımları kuaför ve berberlerle başlamıştı. Bayramda ve arefe gününde kuaför ve berbere gitmek isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya berberler ve kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre; Kuaförler ve berberler bugün açık mı, kapalı mı? Arefe ve ’da berberler çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 11:35 Son Güncelleme: 23.5.2020 11:37 ABONE OL
Kuaförler ve berberler bugün açık mı, kapalı mı? Arefe ve Bayram’da berberler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında önlem ve tedbirleri artıran ülkemiz olumlu sonuçlar almaya başlayınca normalleşmenin ilk adımı kuaför ve berberlerin açılmasıyla başladı. Şimdi ise ve arefe günü kuaföre berbere gitmek isteyen vatandaşlar '' ve berberler bugün açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tüm illerde geçerli olacak açık ve kapalı kurumlar hakkında genelge yayınladı. Buna göre; bugün kuaförler ve berberler açık mı? Arefe ve Bayram'da berberler çalışıyor mu?

KUAFÖRLER VE BERBERLER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 23 24 25 26 Mayıs'ta açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Bayramdan önce yaşanacak olan yoğunluğun önlenmesi adına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; kuaförler ve berberler bugün açık mı kapalı mı?

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Kuaförler ve berberler bugün açık mı, kapalı mı? Arefe ve Bayram’da berberler çalışıyor mu?
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