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Nusaybin’de Patates ve soğan yüklü tır küle döndü

’in Nusaybin-Cizre ilçeleri arasındaki İpekyol’unda meydana gelen trafik kazasından patates ve soğan yüklü tır yandı.

Ahmet AKKUŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 15:03 Son Güncelleme: 23.5.2020 15:04 ABONE OL
Nusaybin’de Patates ve soğan yüklü tır küle döndü

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Yolbilen Mahallesinde Mahmut Doğan yönetimindeki 33 EMZ 25 plakalı patates ve soğan yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Bir süre sürüklenen tır bu sırada alev aldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yoldan sürücüler ve vatandaşların desteğiyle sürücü tırdan kurtarılırken tırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Tır ve yükü kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre kapalı kalan Mardin - Şırnak Kara yolu tırdaki yangının söndürülmesiyle tekrar açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Nusaybin’de Patates ve soğan yüklü tır küle döndü
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