Öğrenci, öğretmeninin şifresini ele geçirip notlarını yükseltti

Lise son sınıf öğrencisi mezun olmak için öğretmenin sistemine giriş yaparak notlarını değiştirdi. Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda; "Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği" bildirildi. İddia sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmen hakkında ön inceleme yapıldı. İncelemede, Buse G.'nin ders notlarının çeşitli eğitim öğretim dönemlerinde sürekli olarak Muharrem V. kullanıcısı tarafından değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi.

ÖĞRENCİMİN TELEFONUNDAN SİSTEME GİRMİŞTİM

İfadesi alınan Muharrem V. "Bahse konu olayı biliyorum. Okul idaresi tarafından notların eksik olduğu söylendi. O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim benim internetim var hocam diyerek kullana bileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını giriş yaptım ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrenci telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum. Diğer derslere not girişi yapıldığını sonradan öğrendim. Notları ben değiştirmedim' dedi. Fatih Kaymakamlığınca 03 Temmuz 2019 günü, öğretmen Muharrem V. Hakkında "soruşturma izni verilmesine" dair karar verildi.

NOTLARI DEĞİŞTİRİNCE MEZUN OLDU

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık Muharrem V. Hakkında 'Görevi Kötüye kullanmak' suçundan dava açtı. Hazırlanan iddianamede, öğretmenin öğrencinin telefonunda not girişi yapması, şifrenin öğrencinin eline geçmesine sebep olmasının ihmalkar bir davranış olduğu belirtildi. Öğretmenin şifresi ile Buse G.'nin notlarının değiştirilmiş olması ve bu şekilde öğrencinin mezun olmasının ihmali aşan kasti bir davranış olduğu, okul şifresini vererek notlarının değiştirilmesine neden olduğu anlatıldı. 2 yıla kadar hapsi istenen öğretmen ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.