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Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

'nin Talas ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 00:09 Son Güncelleme: 24.5.2020 00:28 ABONE OL
Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri otomobili Tut kavşağında durdururken, yapılan aramalarda bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.I. (28) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. S.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Polisten kaçan araçta bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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