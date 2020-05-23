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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Ramazan Kılınacak? 2020 , , , ve il il yayınlandı

İslam âleminin heyecanla beklediği bir gün daha geldi, çattı. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, de en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre sorusu cevabını buldu. İstanbul, , , , Bursa, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve diğer iller için bayram namazı saatleri bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 24 Mayıs’ta camilerde değil de bu kez evlerde kılınacak olan bayram namazı saati bilgileri için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm illerin bayram namazı saati vakitleri!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 23:41 Son Güncelleme: 23.5.2020 23:41 ABONE OL
Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bugün beklenen açıklama geldi. Erbaş, Ramazan Bayramı sabahında camilerden tekbir seslerini yükseleceğini söylerken, isteyen kişilerin ise evlerinde bayram namazını kılabileceğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından araştırmaları da hareketlendi. Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden , , , , Bursa, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve diğer iller için bayram namazı saatleri yayınlandı. İstanbul'da kılınacak sorusu cevabını buldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı saati kaçta? İşte 24 Mayıs 2020 bayram namazı saatleri

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri'nden paylaşılan bilgilerin ardından İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati ve İzmir bayram namazı saati de belli oldu.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs'ta idrak edilecek. Bu önemli gün için geri sayım başlarken bayram namazı saatleri ise merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saati ve il il namaz vakitleri şöyle;

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Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
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