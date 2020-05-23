Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayram kutlama mesajları! 2020 Resimli Ramazan Bayramı mesajları: Kısa, Uzun bayram mesajı ile hayırlı bayramlar!

Ramazan Bayram kutlama mesajları! 2020 Resimli : Kısa, Uzun ile hayırlı bayramlar!

İslam âleminin her yıl büyük sevinç ile karşıladığı Ramazan Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Corona virüsü salgınına tedbir amaçlı olarak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi nedeniyle bu bayram evlerde geçirilecek. Büyüklerini ve diğer tüm sevdiklerini ziyaret edemeyecek olanlar ve kutlama sözleri ile en içten dileklerini iletebilecek. 2020 arasında anneye, babaya, kardeşe gönderebileceğiniz seçenekleri de yer alıyor. En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Ramazan Bayram mesajları ile siz de sevdiklerinizi unutmayın. İşte 2020 resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:21 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:21 ABONE OL
Ramazan Bayram kutlama mesajları! 2020 Resimli Ramazan Bayramı mesajları: Kısa, Uzun bayram mesajı ile hayırlı bayramlar!

Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 24 Mayıs - 26 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayacak vatandaşlar bu bayramı buruk geçirecek. Sevdiklerini ziyaret edemeyenler ve sözleri ile en içten dileklerini bu başlık altından iletebilecekler. Resimli içerisinde anneye, babaya da gönderebileceğiniz en güzel seçenekleri yer alıyor. Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Ramazan Bayramı mesajları için ayrıntıları inceleyin. İşte en güzel 2020 Bayram mesajları! Bayramınız Mübarek Olsun

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ

Sevdiklerinizden uzak geçireceğiniz bu bayramda gönülleriniz ise bir olacak. Büyüklerinizin ve yakın çevrenizin yüzünü güldürmek, sosyal medyada toplu olarak bayram mesajı yayınlamak için doğru yerdesiniz. En güzel bayram mesajları seçenekleri bu sene de sabah.com.tr'de yer alıyor.

2020 BAYRAM MESAJLARI

Ramazan Bayramı için en özel mesajları bir arada derledik. Bayram mesajları ve sözleri kısa, uzun, anlamlı ve resimli seçenekler ile sizlerle.

İşte 2020 Bayram mesajları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan Bayram kutlama mesajları! 2020 Resimli Ramazan Bayramı mesajları: Kısa, Uzun bayram mesajı ile hayırlı bayramlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA