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’da saat kaçta kılınacak? namazı saati

’da saat kaçta kılınacak? Mübarek Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte islam alemi tatlı telaş içerisine girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan Bayramı namaz saatleri yayınlandı. Bu sene ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında camilerde kılınan namazlar evlerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son açıklamasında camilerde namaz kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi. İslam aleminde bayramı evlerinde dualarla, ibadetle ve namazla geçirecek olan vatandaşlar namaz saatleri araştırmasına koyuldu. Buna göre; Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? namazı saati

Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:16 ABONE OL
Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Şanlıurfa Ramazan Bayram namazı saati

On bir ayın sultanı Ramazan ayını huzurla sona erdirirken ''' 'da saat kaçta ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2020 bayram namazı saatlerini açıkladı. Her yıl coşkuyla kutlanan ve müslüman alemi için büyük değere sahip olan Ramazan Bayramı, bu yıl 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor. Ülkemizde görülen coronavirüsü tedbirleri kapsamında bayramın birinci günü müminler camiler yerine evlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bu ayrıntıları öğrenmek için doğru yerdesiniz. Buna göre; Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? namazı saati!

ŞANLIURFA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını yayınladı. İslam alemi yarın sabah saatlerinden itibaren evlerinde bayram namazlarını kılabilecek. Corona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak camilerde cemaatle bu namaz idrak edilemeyecek. Diyanet'ten gelen açıklamaya göre ise bayram namazı saatinde dört rekat olarak duha namazı kılınabilecek.

İşte, Şanlıurfa Bayram Namazı saati…

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Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Şanlıurfa Ramazan Bayram namazı saati
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