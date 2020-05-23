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çekiliş sonuçları açıklandı: Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Her gün MPİ tarafından düzenlenen şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 23 Mayıs Cumartesi tarihli Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 21:38 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 23 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekilişi ile ilgili son dakika haberleri, şans oyunu tutkunları tarafından merak ediliyor. Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (23 Mayıs 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan ve canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri sabah.com.tr'de yer alıyor. Peki, bugün kazandıran numaralar hangileri oldu?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 23 MAYIS

Sayısal Loto 23 Mayıs çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve az önce açıklandı.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 23 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
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