Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 23 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekilişi ile ilgili son dakika haberleri, şans oyunu tutkunları tarafından merak ediliyor. Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (23 Mayıs 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan ve canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri sabah.com.tr'de yer alıyor. Peki, bugün kazandıran numaralar hangileri oldu?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 23 MAYIS

Sayısal Loto 23 Mayıs çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve az önce açıklandı.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...