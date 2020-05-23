YHT SEFERLERİ SON DAKİKA - Yüksek Hızlı Tren YHT seferleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bakan YHT seferleri için tarih verdi!

Yeni tip corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken normalleşme sürecinin yaşanması ile birlikte pek çok adım atıldı. Son olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu YHT seferlerine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Seferlerin bu ayın sonunda başlayacağı bilgisinin verilmesinin ardından vatandaşlar YHT seferleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; Yüksek Hızlı Tren YHT seferleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte Bakan'dan son dakika açıklamaları!

YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAKAN AÇIKLADI!

"Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak."

İşte YHT seferleri son dakika haberinin detayları!