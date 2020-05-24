Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

'nın Kaş ilçesinde orman yangını

'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde orman yanını çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen sebebiyle 5 dönümlük makilik alan zarar gördü, villalar boşaltıldı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.5.2020 05:25 Son Güncelleme: 24.5.2020 06:59 ABONE OL
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Saat 01:45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki villalar da boşaltıldı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının ardından bölgeye gelen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ilçesi Çukurbağ yarımadasında gece 01:45 sıralarında başlayan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek " Kaş Belediyesi , orman işletme ve büyükşehir belediyesi arazözlerinin ve işçilerin söndürme çalışması devam ediyor. 5 dönümlük makilik alan zarar gördü herhangi bir can kaybı söz konusunu değil. Yerleşim alanları ve villalara yaklaşmaması için ekipler çalışıyor. Can kaybının yaşanmamış olması bizim için önemli. " dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA