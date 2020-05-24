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Bayram sabahı kafasına sıktı! sahip çıkmadı diye kavga etti, hayatına son verdi

İstanbul 'ta bir süre önce cezaevinden çıkan , suçunu üstlenerek cezaevine girdiğini iddia ettiği arkadaşı 'ın evine gelerek kavga etti. Kavga sırasında Birkan Avcı yanında bulunan silahla kendi kafasına sıkarak hayatına son verdi.

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Giriş Tarihi: 24.5.2020 12:53 ABONE OL
Bayram sabahı kafasına sıktı! sahip çıkmadı diye kavga etti, hayatına son verdi

Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 1822. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci bu sabah katında saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan 17 yaşındaki Birkan Avcı, sabah saatlerinde arkadaşı (20 ) Kadir Aydın'ın evine geldi. İddialara göre Avcı ile Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Avcı, elinde bulunan silahla kendi kafası ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Aydın ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Birkan Avcı'nın daha önce Kadir Aydın'ın işlediği bir suçu üstlenerek cezaevine girdiği ve Kadir Aydın'ın cezaevinde kendisine bakmadığı için evine gelerek kavga ettiği iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Bayram sabahı kafasına sıktı! sahip çıkmadı diye kavga etti, hayatına son verdi
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