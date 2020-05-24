Doğum yapınca ortaya çıktı! Yıllarca kimliksiz yaşamış...

İstanbul Sultangazi'de ikamet eden Seyhan G., imam nikahlı olarak .mesut T., ile yaşıyordu. İddiaya göre Seyhan G.'nin babası Abdurrahman G., kızı Seyhan'ın doğduğu yıllarda nüfus müdürlüğüne başvurmamış ve kızının Türkiye'de yaşadığına dair herhangi bir belge bulundurmamıştı.

10 YIL SONRA NÜFUSA KAYIT EDİLDİ

Seyhan G.'nin doğumundan kısa bir süre sonra Abdurrahman G.'nin bir kızı daha dünyaya geldi. Bu kez genç baba kızına nüfus kâğıdı çıkarttı. Bu sırada 10 yıldır kayıt ettirilmeyen Seyhan G. ise asıl yaşından 10 yaş küçük şekilde nüfusa kaydedilerek yeni bir kimliğe kavuşmuş oldu.

KİMLİKTE 10 YAŞ KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR

Seyhan G. 2017 yılında Mesut T. ile evlenmek istedi. Fakat kız kadın o sırada kimliğinde 15 yaşında görünüyordu. Bu yüzden resmi nikâh kıyamayan genç çift imam nikâhıyla yaşamaya devam ettiler. Genç çiftin kısa bir süre çocukları dünyaya geldi. Ancak doğum sırasında sıkıntı yaşayan genç kadın ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi sonrası taburcu edilen Seyhan G., nüfus kayıtlarına göre 17 yaşında olduğu için hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

GERÇEĞİ ADLİ TIP BULACAK

Konuyla ilgili ifadesine başvurulan Seyhan G. babasının kendisinin nüfusa 10 yıl geç kayıt ettirdiğini eşinin kendisini istismar etmediğini çünkü 18 yaşından büyük olduğunu ifade etti. Savcılık genç kadının gerçek yaşının ortaya çıkması için dosyayı adli tıp kurumuna gönderdi.