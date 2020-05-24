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'de operasyonu: 3 ton ele geçirildi

'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 06:48 Son Güncelleme: 25.5.2020 06:50 ABONE OL
Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton ele geçirildi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Etiler Mahallesindeki E.Ç.'ye ait (34) 2 katlı müstakil bir evde "kaçak içki" üretildiği belirlendi. Bir süredir teknik ve fiziki takip sonucu imalathaneye çevrilen eve operasyon düzenleyen polis, su tanklarının içerisinde satışa hazır 3 ton el yapımı şarap ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Su tanklardaki sahte şarap, itfaiye aracının su pompasına bağlanan yangın söndürme hortumu ile nakliye kamyonundaki varil ve tanklara boşaltıldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen olayın şüphelisi E.Ç. (34) hakkında da soruşturma başlatıldı.
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Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton ele geçirildi
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