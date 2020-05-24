Spor salonlarının açılma tarihi belli oldu mu? Fitness merkezleri ve spor salonları ne zaman, 1 Haziran'da açılacak mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Bu sorunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Zira, sosyal hayatta normalleşme adımları kademeli olarak uygulamaya konulurken berber ve AVM gibi yerler yeniden faaliyete başladı. Tam bu noktada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile mart ayından bu yana kapalı olan spor salonları ve fitness merkezlerinin açılacağı tarih de merak konusu oldu. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre sosyal hayatta normalleşme takvimi belli olurken hamam, havuz, kaplıca ve spor salonlarının açılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2020 spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.