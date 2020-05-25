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İstanbul'un önemli geçiş noktaları boş kaldı

Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 08:16 Son Güncelleme: 25.5.2020 08:48 ABONE OL
İstanbul'un önemli geçiş noktaları boş kaldı
Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye'de etkili olan Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamadı. buruk ve sessiz bir havasının yaşandığı bayramın ikinci gününde istanbul sessizliğe büründü.

DOLUP TAŞAN MEYDANLAR, YOLLAR BOŞ KALDI
Geçtiğimiz bayramlarda dolu olan Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Vatan Caddesi ve E-5 Karayolu bu defa boş kaldı. Kısıtlamadan kapsam dışı kalan vatandaşlar ise toplu taşımayı kullanmak için duraklarda bekledi. Durakların boş olduğu vatandaşlarında sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
Sahillerde balık tutulmaması için alınan kararlara uymayan bir vatandaşında Sarayburnu Sahilinde balık tuttuğu görüldü.
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İstanbul'un önemli geçiş noktaları boş kaldı
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