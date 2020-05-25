Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet ile Bayram günleri takvimi

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşların bir yanı ise buruk kaldı. Salgın nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayarak sevdiklerini ziyaret edemeyenler geleceğe ise umutla bakıyor. 2020 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu özel günün tarihini de merak etmeye başladı. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte Kurban Bayramı tarihi de merak konusu oldu. Diyanet'in bayram günleri takvimine bu başlık altından bakarak bu tarihi öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar;