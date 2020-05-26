65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta ve yasak ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 0-14 yaş çocuklar ne zaman, bugün sokağa çıkabilecek mi?

81 ilde sokağa çıkma yasağı bu gece sona erdi. Bu nedenle de yaşlara göre kısıtlamalar vatandaşlar tarafından daha yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. KOVİD-19 pandemisi sebebiyle Türkiye'de 0-14 yaş çocuklara, 15-20 yaş grubu gençlere ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Salgının son dönemlerinde alınan karar ile beraber 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkma izni getirildi.Söz konusu izin uygulaması kademeli olarak 2 haftadır başarı ile uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda ve öncesinde de 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, yeni haftada uygulanacak sokağa çıkma izni saatleri ve günlerine çevrildi.

81 İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

15-20 YAŞ GENÇLER VE 0-14 ÇOCUKLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Yeni haftada yaşlıların, gençlerin ve çocukların ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkabileceği merak ediliyor. Bu noktada, '0 14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, 20 yaş altı sokağa çıkma izni de gençler tarafından sorgulanıyor. Bilindiği gibi, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta 20 yaş altı gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

İşte, araştırılan soruların yanıtları...