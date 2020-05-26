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'da son dakika cezası

'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezaevinden izinli çıkan 3 kişiye polis ekipleri tarafından 9 bin 450 lira ceza kesildi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 02:40 ABONE OL
Bursa'da son dakika cezası
Olay, sokak kısıtlamasına yarım saat kala Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak 3 arkadaş ve bir kişi araçlarıyla Altıparmak Caddesinde ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa çıkma izni olmayan 3 arkadaşa toplamda 9 bin 450 lira kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin neden sokağa çıktınız sorusu üzerine, 'Abi cezaevinden dört günlük izine çıktık. Keşke çıkmaz olaydık. Çok pişmanız'' şeklinde cevap verdiler.
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Bursa'da son dakika cezası
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