Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu! 2020 Pazarlar ve Kapalıçarşı ne zaman açılacak?

Pazarlar ve Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Bu sorunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile beraber, pazar yerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açıldı. Şimdi gözler sosyete pazarlarının ve Kapalıçarşı'nın açılacağı tarihe çevrildi. Gelen son dakika bilgisine göre, Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu. Peki, sosyete pazarları ve Kapalıçarşı ne zaman açılacak? İşte, son dakika bilgileri...

PAZARLAR VE KAPALIÇARŞI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyete pazarlarının haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak.

Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.