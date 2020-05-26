Ölümlü Dünya filmi konusu ne oyuncuları kimler? Anadolu Tat 1071 lokantası nerede?

İstanbul'un Anadolu yakasında kendi hallerinde bir aile lokantası bulunan Mermer ailesinin içlerinde bulunduğu dünya birden değişiyor. İlginçliklerle dolu bu aile, Serbes'in kız arkadaşı Itır'a anlattığı gerçeklerin ardından uluslararası bir örgüt olduklarının ortaya çıkması sonucu çareyi kaçmakta bulur. Sinemadan sonra televizyonda da gösterilen Ölümlü Dünya filmi nerede çekildi? Ölümlü Dünya konusu ne başrol oyuncuları kimler? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu sorulara cevap bulabilirsiniz.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

FEYYAZ YİĞİT

DOĞU DEMİRKOL

SARP APAK

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

ALPER KUL

İREM SAK

Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümlü Dünya filminin bazı sahneleri Haydarpaşa Garı'nda çekildi.