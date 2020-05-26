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filmi konusu ne oyuncuları kimler? lokantası nerede?

Son yıllarda çekilen en eğlenceli Türk filmleri arasında yer alan , bu akşam ATV ekranlarında olacak. Corona virüs önlemleri nedeniyle çoğu dizinin yeni bölümleri çekilemiyor. Bu nedenle televizyon kanallarında filmlere yer veriliyor. Doğu Demirkol, Sarp Apak, Feyyaz Duman, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, İrem Sak gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Ölümlü Dünya filminin konusu ne? Son dönemde çekilmiş en komik yerli filmler arasında yer alan nerede çekildi, lokantası nerede?

Giriş Tarihi: 26.5.2020 15:03 ABONE OL
Ölümlü Dünya filmi konusu ne oyuncuları kimler? Anadolu Tat 1071 lokantası nerede?

İstanbul'un Anadolu yakasında kendi hallerinde bir aile lokantası bulunan Mermer ailesinin içlerinde bulunduğu dünya birden değişiyor. İlginçliklerle dolu bu aile, Serbes'in kız arkadaşı Itır'a anlattığı gerçeklerin ardından uluslararası bir örgüt olduklarının ortaya çıkması sonucu çareyi kaçmakta bulur. Sinemadan sonra televizyonda da gösterilen Ölümlü Dünya filmi nerede çekildi? Ölümlü Dünya konusu ne başrol oyuncuları kimler? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu sorulara cevap bulabilirsiniz.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

  • FEYYAZ YİĞİT
  • DOĞU DEMİRKOL
  • SARP APAK
  • AHMET MÜMTAZ TAYLAN
  • ALPER KUL
  • İREM SAK

Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümlü Dünya filminin bazı sahneleri Haydarpaşa Garı'nda çekildi.

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Ölümlü Dünya filmi konusu ne oyuncuları kimler? Anadolu Tat 1071 lokantası nerede?
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