Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 -31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde var?

Corona virüsü yayılımını en az düzeye indirmek için getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, Ramazan Bayramı'nda da uygulandı. Geçmiş kısıtlamaların olumlu neticileri gelmeye devam ediyor ve bugünde 1000'in altında yeni corona virüsü vakası açıklandı. Çalışan ve özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?