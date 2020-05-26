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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu var mı? 30 -31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde var?

Önümüzdeki hafta olup olmayacağı vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle 14 büyükşehir ve ilinde yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki 30 hafta sonra bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Haberimizde sokağa çıkma yasa düzenlemesi ve normalleşme süreci planına göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı yer almaktadır.

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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 -31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde var?

Corona virüsü yayılımını en az düzeye indirmek için getirilen hafta sonu uygulaması, Ramazan Bayramı'nda da uygulandı. Geçmiş kısıtlamaların olumlu neticileri gelmeye devam ediyor ve bugünde 1000'in altında yeni corona virüsü vakası açıklandı. Çalışan ve özellikle 14 büyükşehir ile 'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30- hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 -31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde var?
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