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Ceren’i yanlışlıkla öldürmüş

Giriş Tarihi: 27.5.2020 ABONE OL
Ceren’i yanlışlıkla öldürmüş
Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı bir benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldüren ve olay yerine 50 metre uzaklıkta dört gün boyunca saklandığı eski fabrikada yakalanan şüpheli Şükrü Şimşek (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Şimşek, ifadesinde eski kız arkadaşı S.K. ile aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı S.K.'ya benzettiği için yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.
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Ceren’i yanlışlıkla öldürmüş
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