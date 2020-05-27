Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? (Yassıada) Demokrasi ve Özgürlükler Adası ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

ve nerede? () ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

ve nerede? Eski adıyla yeni adıyla açılış töreni bugün yapılıyor. Türk siyasi hayatında köklü değişikliklerle birlikte projenin tamamlanması ziyaretçilere kapısını açacak. Uzun süredir yapım aşaması süren adada ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası yaşanan yargılamaları gerçek mekânlarında gezerek hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Öte yandan Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Demokrasi Şehitleri Anıtı, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor. Başkan Erdoğan’ın, 60 darbesinin yıl dönümü olan 27 Mayıs’ta adaya gelerek açılışını yapacağı yerin konumu, haritadaki yeri ve ulaşımı merak konusu oldu. Peki , tarihi önemi nedir? Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada) ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

Giriş Tarihi: 27.5.2020 11:09 Son Güncelleme: 27.5.2020 11:10 ABONE OL
Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

Başkan Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştireceği ve nerede? Sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 60 darbesinin yıl dönümü olması dolasıyla 27 Mayıs'ta adaya gelerek projede gelinen son durumu incelemesi ve adanın yeni adıyla açılışını yapması bekleniyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı adanın kültür ve turizm merkezine dönüşüm sürecini anlatacak olan Erdoğan, darbe karşıtı mesajlarını da verecek. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami, kütüphane yer alıyor. Adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise nerede, konumu nerede, haritadaki yeri gibi bilgileri öğrenmeye konuya yönelik güncel bilgileri araştırmaya çalışıyor. Buna göre; ? Demokrasi ve Özgürlükler Adası () ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI NEREDE?

Yassıada'nın "Demokrasi ve özgürlük adası" olarak yeniden düzenlenmesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı bugün ziyaret ederek projenin açılışını yapacağı adanın yeri, konumu, tarihi önemi ve haritadaki yeri merak konusu oldu. Buna göre; Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede, ulaşım nasıl olacak, haritadaki yeri nerede? İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? (Yassıada) Demokrasi ve Özgürlükler Adası ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA