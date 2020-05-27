Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? (Yassıada) Demokrasi ve Özgürlükler Adası ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

Başkan Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştireceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Sorusuna yanıt aranıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 60 darbesinin yıl dönümü olması dolasıyla 27 Mayıs'ta adaya gelerek projede gelinen son durumu incelemesi ve adanın yeni adıyla açılışını yapması bekleniyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı adanın kültür ve turizm merkezine dönüşüm sürecini anlatacak olan Erdoğan, darbe karşıtı mesajlarını da verecek. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami, kütüphane yer alıyor. Adayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede, konumu nerede, haritadaki yeri gibi bilgileri öğrenmeye konuya yönelik güncel bilgileri araştırmaya çalışıyor. Buna göre; Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada) ulaşım nasıl olacak, haritadaki konumu nerede?

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI NEREDE?

Yassıada'nın "Demokrasi ve özgürlük adası" olarak yeniden düzenlenmesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı bugün ziyaret ederek projenin açılışını yapacağı adanın yeri, konumu, tarihi önemi ve haritadaki yeri merak konusu oldu. Buna göre; Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede, ulaşım nasıl olacak, haritadaki yeri nerede? İşte konuya yönelik tüm bilgiler…