HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı

Corona virüsü salgını sebebiyle ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere uygulanan şehirler arası sokağa çıkma yasağı, normalleşme adımları kapsamında esnetiliyor. Şu an için 15 şehrimizde geçerli olan yasak sebebiyle, bu şehirler arasında seyahat etmek için izin almak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla seyahat izin belgesi almak kolaylaştırıldı. Uygulama üzerinden HES kodu alan vatandaşlar, güvenli bir kontrollü bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Peki HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Kimler HES kodu alabilir, şartlar nelerdir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI - HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile detaylar!