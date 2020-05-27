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kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı

Hayat Eve Sığar, vatandaşların hizmetine sunulduğu ilk günden itibaren geliştirilmeye devam ediyor. Corona virüsünün ülkemizde etkin olduğu salgın sürecinde ilk aşama tamamlanırken kontrollü bir şekilde normalleşme adımları atılıyor. Şu an için 15 şehirde seyahat yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Giriş çıkışın yasak olduğu şehirler arasında seyahat etmek için geçerli bir sebep göstererek izin almak gerekiyor. Söz konusu izin yöntemlerinden bir tanesi de Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla kodu almak. Peki HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı ve HES kodu seyahat izin belgesi sorgulama işlemleri…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 10:47 ABONE OL
HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı

Corona virüsü salgını sebebiyle ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere uygulanan şehirler arası sokağa çıkma yasağı, normalleşme adımları kapsamında esnetiliyor. Şu an için 15 şehrimizde geçerli olan yasak sebebiyle, bu şehirler arasında seyahat etmek için izin almak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla seyahat izin belgesi almak kolaylaştırıldı. Uygulama üzerinden kodu alan vatandaşlar, güvenli bir kontrollü bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Peki HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? Kimler HES kodu alabilir, şartlar nelerdir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI - HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile detaylar!

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HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı
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