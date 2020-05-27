Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan önemli uyarı

Pandemi süresince her yaş grubu için günde en az 7 saat uykunun şart olduğunu vurgulayarak, "Bağışıklık sistemimizin yeterli bir şekilde çalışabilmesi için beslenme ve egzersizle birlikte uykuya da ihtiyacı var. Vücudumuzun bir biyolojik saati var. Vücudumuzun güçlü savunma sistemi için günde en az 7 saat uyumamız gerekiyor. Ayrıca uyku saatlerimizin de düzenli olması lazım. Gün aydınlığında uyanıp gün karanlığında uyumayı alışkanlık haline getirelim" dedi.





2021'DE AŞI ÜRETİLEBİLİR

Kara, Türkiye'nin aşı geliştirme konusunda yeterli altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde aşı geliştirme çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Her şey olumlu giderse Türkiye, koronavirüs aşısını 2021'in bahar aylarında üretebilir. Aşı çalışmalarını 9-10 aşamalı olarak değerlendirirsek 3. aşamaya geldik. Yani çalışmalar artık hayvanlar üzerinde denenecek basamağa ulaştı" dedi.





İNGİLTERE AŞIDA BİR ADIM ÖNDE

Kovid-19'a karşı aşı geliştirme noktasında İngiltere ve ABD'nin öne çıktığını söyleyen Kara, "İngiltere'de yapılan çalışmayı ABD de destekliyor. Çalışmalarının sonuçları Eylül-Ekim aylarında ortaya çıkabilir. ABD'deki başka bir çalışma da insanlar üzerinde başarılı sonuçlar alındı. ABD ise Ocak-Şubat aylarında aşıyı üretebilir. Türkiye ve Çin'deki aşı çalışmaları da başarılı bir şekilde sürüyor" şeklinde konuştu.