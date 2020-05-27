Organları 7 hastaya umut oldu

Nevşehir'de 5 gün önce kafa travması sonucu ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine getirilen M.Ç, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak yaşam mücadelesini kaybeden M.Ç.'nin beyin ölümü de gerçekleşti. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, M.Ç'nin yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile de organ nakli bekleyen hastalar için evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Ankara'daki çeşitli hastanelerden Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelen transplantasyon ekipleri ve ameliyat ekiplerince yapılan 4 saatlik operasyonla M.Ç.'nin akciğerleri, karaciğeri, pankreası, 2 böbreği ve 2 korneası alınarak Sağlık Bakanlığının özel VİP aracıyla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilmek üzere gönderildi. M.Ç.'nin organlarının 7 hastaya nakil edileceği bildirildi.