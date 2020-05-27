Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Organları 7 hastaya umut oldu

Organları 7 hastaya umut oldu

ALP KÖRÜKCÜ Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 ABONE OL
Organları 7 hastaya umut oldu
Nevşehir'de 5 gün önce kafa travması sonucu ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine getirilen M.Ç, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak yaşam mücadelesini kaybeden M.Ç.'nin beyin ölümü de gerçekleşti. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, M.Ç'nin yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile de organ nakli bekleyen hastalar için evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Ankara'daki çeşitli hastanelerden Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelen transplantasyon ekipleri ve ameliyat ekiplerince yapılan 4 saatlik operasyonla M.Ç.'nin akciğerleri, karaciğeri, pankreası, 2 böbreği ve 2 korneası alınarak Sağlık Bakanlığının özel VİP aracıyla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilmek üzere gönderildi. M.Ç.'nin organlarının 7 hastaya nakil edileceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Organları 7 hastaya umut oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA