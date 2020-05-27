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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Trabzon'a göktaşı düştü iddiası! Artvin, Ardahan, Erzurum semalarında da görüldü...

Son Dakika Haberi: 'ye göktaşı mı düştü? 'a göktaşı düştü iddiası! , , semalarında da görüldü...

an itibariyle paylaşılan çeşitli video görüntülerinde ’a göktaşı düştüğü iddia ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde bir ışık hüzmesinin hızlı şekilde gökten yeryüzüne indiği ve karayla temas etmesi sonrası büyük bir ışıma meydan geldiği görünüyor. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek Trabzon’a göktaşı mı düştü? Sorusunun yanıtını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Trabzon’a meteor mu düştü öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte ’ye meteor mu düştü sorusunun yanıtı ve diğer tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 23:35 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Trabzon'a göktaşı düştü iddiası! Artvin, Ardahan, Erzurum semalarında da görüldü...

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolara göre Trabzon, Artvin, Ardahan, Erzurum semalarında görülen bir ışık hüzmesinin gökatşı olduğu iddia edildi. Söz konusu görüntülerde gökyüzünden yeryüzüne doğru hızla iniş yapan ve karaya temas etmesiyle büyük bir ışıma oluşturan esrarengiz bir ışık topu görülüyor. Bu videonun sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında Türkiye'ye meteor mu düştü? sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Türkiye'ye meteor mu düştü öğrenmek isteyenler içeriğimizden detaylara ulaşabilirler.

TÜRKİYE'YE GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

İşte Türkiye'ye meteor mu düştü sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler...

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Son Dakika Haberi: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Trabzon'a göktaşı düştü iddiası! Artvin, Ardahan, Erzurum semalarında da görüldü...
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