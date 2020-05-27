Son Dakika Haberi: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Trabzon'a göktaşı düştü iddiası! Artvin, Ardahan, Erzurum semalarında da görüldü...

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolara göre Trabzon, Artvin, Ardahan, Erzurum semalarında görülen bir ışık hüzmesinin gökatşı olduğu iddia edildi. Söz konusu görüntülerde gökyüzünden yeryüzüne doğru hızla iniş yapan ve karaya temas etmesiyle büyük bir ışıma oluşturan esrarengiz bir ışık topu görülüyor. Bu videonun sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında Türkiye'ye meteor mu düştü? sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Türkiye'ye meteor mu düştü öğrenmek isteyenler içeriğimizden detaylara ulaşabilirler.

TÜRKİYE'YE GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

İşte Türkiye'ye meteor mu düştü sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler...