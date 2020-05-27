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Üzerinden 60 yıl geçti... ’ta ne oldu? 27 Mayıs darbesi nedir?

Türk siyasi tarihinin kara lekesi olarak bilinen darbesi üzerinden 60 yıl geçti. Dönemin eski başbakanı , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği bu tarih Türk demokrasisine vurulan en büyük darbelerden bir tanesi olarak biliniyor. Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen tüm 'nin zihnine kazınan olayda; Türkiye'nin büyümesini istemeyen darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes; 1950 seçimleri sonrası yeni hükümetin başbakanı, Menderes ile aynı kaderi paylaşan isimlerden Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu ise Dışişleri Bakanı olmuştu. Bu tarihte ne yaşandığını bilmeyen vatandaşlar ise internet üzerinden 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesi nedir? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:49 ABONE OL
Üzerinden 60 yıl geçti... 27 Mayıs’ta ne oldu? 27 Mayıs darbesi nedir?

Tarihte 'nin demokrasisini büyük bir sekteye uğratarak siyasi tarihimizde adeta bir kara leke olan darbesi; Dörtlü Takrir hareketinin sonucunda CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuran , Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü halka yeni bir umut olmasıyla Türkiye'nin ilerleyişinden memnun olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildi. Vatandaş devletiyle el ele gerek sosyal gerek ekonomik gerekse hukuk alanında en güzel günlerini yaşarken o tarih sonrası ise bu gidişat son bulmuş oldu. Vatandaşlar 27 Mayıs darbesi nedir? Şeklindeki sorularını internet aracılığı ile sorgulamaya devam ederken sizler için tüm detayları bir araya derledik. İşte Türk siyasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi…

60 YIL GEÇTİ… 27 MAYIS DARBESİ NEDİR, NASIL OLMUŞTUR?

Türkiye'nin büyümesini istemeyen darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes; 1950 seçimleri sonrası yeni hükümetin başbakanı, Menderes ile aynı kaderi paylaşan isimlerden Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Zorlu ise Dışişleri Bakanı olmuştu.

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Üzerinden 60 yıl geçti... 27 Mayıs’ta ne oldu? 27 Mayıs darbesi nedir?
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